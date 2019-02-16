لليوم الثالث على التوالي.. العشرات يحتجون أمام مجلس محافظة ديالى

2019/02/16 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلخرج العشرات في مظاهرات واعتصامات أمام مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت، 16 شباط، 2019، لليوم الثالث على التوالي.وطالب المحتجون بقدوم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ومحاسبة الفاسدين وإلغاء قرار تنصيب النائب الفني للمحافظ المنتخب من قبل المجلس متهمين إياه بالفساد.وأكد المشاركون في الاحتجاجات استمرارهم بالاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبهم.وقال هاشم قاسم وهو أحد المتظاهرين لرووداو: "خرجت محافظة ديالى بجماهيرها وشهدائها ضد الفاسدين ونطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يحضر إلى ديالى الصمود التي حاربت الإرهاب إلى خارجها وسنبقى إلى أن تتحقق مطالبات أهالي ديالى".من جانبه، قال جمال عبدالحسن: "نحن خرجنا ولن نعود إلى أن تلبى طلباتنا ونطالب السيد رئيس الوزراء بالتدخل لفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين كذلك معالجه الظروف الأمنية المتراجعة في المحافظة".وفي وقت سابق، اتهم عضو مجلس محافظة ديالى، تركي جدعان العتبي، نائب محافظ ديالى الفني، محمد قتيبة البياتي، المنتخب يوم الثلاثاء الماضي، بتزوير سلفة لإحدى شركات، سلمان اللهيبي، و اختلاس 3 مليارات دينار عراقي، داعياً "للخروج للتظاهر وذلك للضغط على المحافظ، وعلى الحكومة المحلية، لكي لا يتولى فاسدون هذا المنصب".

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