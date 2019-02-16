وفاة القيادي في الحشد الشعبي داغر الموسوي في حادث مروري

2019/02/16 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توفي القيادي في الحشد الشعبي داغر الموسوي، اليوم السبت، اثر حادث مروري في البصرة.

وذكر مصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان" القيادي في الحشد داغر الموسوي تعرض اليوم، الى حادث مروري على الطريق السريع في البصرة، وتوفي بعد نقله الى مستشفى الفيحاء".انتهىبواسطة: معتز الحبيب

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