بالفيديو..لحظة تفجير حافلة الحرس الثوري الإيراني واعترافات الجناة

2019/02/16 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تمكنت السلطات الإيرانية من القبض على مرتكبي تفجير عجلة تقل عددا من الحرس الثوري الإيراني في زاهدان الاربعاء الماضي.

ويظهر شريط فيديو اعترافات الجناة وتصوير عملية التفجير لحظة وقوعها.يشار الى ان حصيلة ضحايا التفجير الارهابي على حافلة للحرس الثوري الايراني بلغت 40 شخصاً.انتهىوكان قائد الحرس الثوري الايراني كشف بالقول ان" من نفذوا هجوم زاهدان يتمتعون بحماية الأجهزة الأمنية الباكستانية"، مؤكدا" على باكستان أن تغير تعاملها مع الإرهابيين وإلا سنتحرك ونتخذ إجراءات مختلفة".انتهى

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