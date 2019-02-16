اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والسترات الصفراء قرب حدائق لوكسمبورج

2019/02/16 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، حالة طوارئ وطنية، في محاولة لتمويل بناء جدار وعد به خلال حملته الانتخابية على الحدود مع المكسيك دون موافقة «الكونجرس» في خطوة تعهد الديمقراطيون بتحديها بوصفها انتهاكا للدستور.

وتمثل خطوة الرئيس الجمهوري لتخطي «الكونجرس» نهجا جديدا للوفاء بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية في 2016 لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على البلاد، إذ يقول ترامب إنهم يأتون ويجلبون معهم المخدرات والجريمة.

كما وقع ترامب، الجمعة، على مشروع قانون الموازنة، الذي تقدم به الحزبان ووافق عليه «الكونجرس» أمس الخميس، ما سيحول دون إغلاق جزئي آخر بتمويل العديد من الوكالات الحكومية، التي كانت ستغلق يوم السبت في حالة عدم إقرار المشروع.

ويمثل إقرار الميزانية دون تخصيص تمويل لبناء الجدار الحدودي هزيمة تشريعية للرئيس، وهو أمر كان محور خلاف مستمر منذ أسابيع مع الديمقراطيين في «الكونجرس».

ولم يدل ترامب بتصريحات مباشرة بشأن مشروع الموازنة أمس الجمعة.

ويجازف ترامب بقرار إعلان حالة الطوارئ بالدخول في معركة تشريعية وقانونية طويلة الأمد مع الديمقراطيين والتسبب في انقسام بين «الجمهوريين».

وتقدم 15 ديمقراطيا في «مجلس الشيوخ»، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري بتشريع، الخميس، لمنع ترامب من تفعيل سلطات الطوارئ لتحويل أموال لبناء الجدار من أرصدة خصصها «الكونجرس» بالفعل لمشروعات أخرى.

وقال ترامب متوقعا المعركة القانونية «أتوقع أن تتم مقاضاتي، لا ينبغي أن يحدث ذلك، سننتصر في المحكمة العليا».

وقال ترامب، خلال إعلانه الطوارئ عند حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، إنه بحاجة لاستدعاء الجيش للمساعدة «بسبب خطورة الوضع الطارئ الحالي».

وأضاف أن «الوضع الحالي على الحدود الجنوبية يمثل (تهديدا) لأمن الحدود وأزمة إنسانية تهدد مصالح الأمن القومي الأساسية وتشكل حالة طوارئ وطنية».

ويمكن لـ«الكونجرس» بمجلسيه إصدار قرار يلغي أي حالة طوارئ بتصويت بالأغلبية، لكن هذا القرار سيُرسل بعد ذلك لترامب، الذي من المرجح أن يعترض عليه بحق النقض الفيتو.

ويتطلب تخطي هذا الفيتو تصويتا من المجلسين بموافقة الثلثين على القرار.

وقال ديمقراطيون، إن الرئيس اختلق «أزمة» على الحدود لتبرير الحصول على تمويل بطريقة غير دستورية.

وقالت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك اليوم، الجمعة، إنهما ستتخذان إجراءات قانونية ضد إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية.

وقالت الديمقراطية ليتيشا جيمس، النائب العام لولاية نيويورك، «لن‭‭‭‭ ‬‬‬‬نقبل انتهاك السلطة هذا، وسنقاوم بكل الأدوات القانونية التي تحت تصرفنا».

ووصف جافين نوسم حاكم كاليفورنيا المنتمي للحزب الديمقراطي حالة الطوارئ الوطنية بأنها إجراء مصطنع.

وقال نوسم «رسالتنا للبيت الأبيض بسيطة وواضحة: كاليفورنيا تنتظرك في المحكمة».

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