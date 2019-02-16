رابطة المصارف الخاصة تقيم ندوة

2019/02/16 | 19:28

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الاقتصاد نيوز- بغداد

اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم السبت، ندوة مجلس القضاء الاعلى على هامش فعاليات اليوم العاشر من معرض بغداد الدولي للكتاب الذي ترعاه الرابطة الى جانب البنك المركزي العراقي للفترة من 7 الى 18 شباط الجاري على ارض معرض بغداد الدولي.

وكان ضيوف الندوة المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار والقاضي اياد محسن ضمد، فيما كان محاور الندوة انمار الحديثي.

وتناولت الندوة في باديتها الحديث عن دور القضاء في نشر الثقافة القانونية، كما تحدثت عن مخاطر الاعلام في عكس صورة غير حقيقية عن حادثة ما دون استكمال اتحقيقات في المحكمة.

واكد القضاة خلال الندوة ان المجلس لديه موقع رسمي من اجل التواصل بين المواطنين والسلطات القضائية، كما دعت الصحفيين الى ان يكون لديهم شيء من الثقافة القانونية.

وكان لنائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية مداخلة ابدى فيها استعداد الرابطة لدعم الاعلام المتخصص في القضاء او الاقتصاد، فيما ابدى بدوره القاضي عبد الستار البيرقدار استعداده لدعم هكذا مشروع من خلال اعطاء دورات تخصصية في توعية الصحفيين.





واختتمت الندوة بفتح باب الحوار والمداخلات مع الحاضرين والتي ركزت على عدة جوانب تناولت عمل القضاء وعلاقته بالإعلام.

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