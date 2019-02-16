2019/02/16 | 19:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدف: الشرطة 3 x الميناء 0 (د. 60 علاء عبد الزهرة ) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/16 | 19:28.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف: الشرطة 3 x الميناء 0 (د. 60 علاء عبد الزهرة )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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