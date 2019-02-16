ظريف: مؤتمر وارسو شكل هزيمة مدوية لأميركا

2019/02/16 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ،السبت، أن مؤتمر وارسو شكل هزيمة مدوية لأميركا.وقال ظريف ان “مؤتمر وارسو الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين في بولندا أثبت إلى أي مدى تعاني أمريكا من العزلة حول قضية إيران”، معتبرا ان “مؤتمر وارسو ولد ميتا“.وحول التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مؤخرا […]

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