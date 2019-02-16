2019/02/16 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ،السبت، انه لا يمكن الصبر إلى ما لا نهاية على وجود الإرهابيين في ادلب.وقال لافروف خلال كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن انه ” لا يمكن الصبر إلى ما لا نهاية على وجود الإرهابيين في ادلب”، مشددا على ضرورة القضاء على بؤرة الإرهاب فيها”.وأضاف إن “الدول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الروسية: لا يمكن الصبر إلى ما لا نهاية على وجود الإرهابيين في ادلب alansaar.

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