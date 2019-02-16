المحمداوي يدعو الى رفع التسكين عن رواتب موظفي المهن الصحية

2019/02/16 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب جمال المحمداوي، اليوم السبت، الى رفع التسكين عن موظفي المهن الصحية وانصاف هذه الشريحة المهملة وظيفياً اسوة بأقرانهم في باقي الوزارات.وقال المحمداوي

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