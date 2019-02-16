احمد الجبوري يعتزم جمع تواقيع لاستجواب وزير النفط

2019/02/16 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم السبت، ان وزير النفط ثامر الغضبان اعفى مدير عام الرقابة الداخلية بالوزارة، عازيا ذلك الى تقديمه تقريرا

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