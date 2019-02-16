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تلوث نهر ديالى مشكلة تتصاعد بين تخوف الاهالي والعجز الحكومي

تقارير الغدير

تلوث نهر ديالى مشكلة تتصاعد بين تخوف الاهالي والعجز الحكومي

السبت 16 فبراير 2019 - 19:24

تلوث نهر ديالى مشكلة تتصاعد بين تخوف الاهالي والعجز الحكومي.

تقرير ..



علاء حسين

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