وزارة الخارجية الامريكية تحذر مواطنيها مجدداً من السفر الى تركيا

2019/02/16 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الخارجية الأميركية، مجددا مواطنيها من السفر إلى تركيا.

وقالت الخارجية في بيان نشر على موقعها الرسمي، أمس الجمعة، 15 شباط 2019، "نحذر المواطنين الأميركيين من الإرهاب والاعتقال التعسفي في تركيا"، مشددة على ضرورة الابتعاد عن المناطق التي ترتفع فيها نسبة الخطورة، وخاصة عند حدود تركيا مع سوريا والعراق.

وأضاف البيان ، أن "احتمال قيام المجموعات الإرهابية بعمليات ما يزال قائما، وخاصة في المناطق السياحية، ووسائل المواصلات العامة، والأسواق، ومراكز التسوق، والإدارات العامة، والأماكن الرياضية، والنزل والمطاعم وأماكن العبادة والحدائق والمؤسسات التعليمية والمطارات وبقية الأماكن العامة، مذكرة باستهداف المجموعات المسلحة لتلك الأماكن قبل ذلك".

وأوضحت أن عناصر الأمن التركي قامت باعتقال عشرات الآلاف لوجود ارتباطات لهم بتنظيمات مسلحة ومن بينهم مواطنون أميركيون لأسباب يبدو أنها سياسية، حسب ما جاء في نص البيان.

وأشارت إلى ان "حكومة الولايات المتحدة أكدت ان قدرتها محدودة للغاية لتوفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأميركيين المسافرين في المدن التركية وذكرت منها: باتمان، وبنغول، وبدليس، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهكاري، وهاتاي، وكليس، وماردين، وشانلي اورفا، وسيرت، وشيرناخ، وتونجلي، وفان."

وكانت الحكومة الأميركية قد فرضت على موظفيها في وقت سابق، قيودا أثناء سفرهم إلى محافظات تركية محددة دون الحصول على موافقة منها.

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