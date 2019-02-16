نصر الله: لا خلايا لنا في فنزويلا

2019/02/16 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في كلمة له خلال احتفاء بـ "ذكرى القادة الشهداء" اليوم السبت على التصريحات الأمريكية حول وجود خلايا لحزب الله في الخارج.ونفى نصر الله الادعاءات الأمريكية عن وجود خلايا للحزب في فنزويلا أو في أمريكا الجنوبية، قائلا إن "حزب الله ليس لديه أي تنظيم في الخارج".

وأعرب نصر الله في هذه المناسبة عن تضامنه مع فنزويلا في وجه الهجمة الأمريكية عليها.

وقال في كلمته: "الجماعات التكفيرية والأنظمة الخليجية أدوات بيد الولايات المتحدة وإسرائيل...



يتصورون أن سر القوة في السلاح أو المال"... "عندما ينظر الأمريكي ومعه الإسرائيلي (أصحاب المشروع في المنطقة وغيرهم مجرد أدوات) من الطبيعي أن يكونوا منزعجين وقلقين سواء من قوة إيران او الانتصار في العراق وسوريا وقوة المقاومة والثبات في فلسطين والبحرين والصمود في اليمن".

وتابع قائلا: "الإسرائيليون لا يثقون بجيشهم بينما نحن نثق بالمقاومة..



هم واثقون أن المقاومة قادرة على الدخول إلى الجليل ولا يثقون أن جيشهم قادر على الدخول لجنوب لبنان"، مشيرا إلى "وجود كلام داخل الجيش الإسرائيلي بعدم جهوزيته لخوض حرب جديدة وخصوصا قواته البرية".

وبين في سياق حديثه أن حزب الله ازداد قوة وأن إسرائيل تعرف ذلك، متابعا بالقول إن "كل محور من محاور المقاومة اليوم يملك من الإمكانات أكثر مما كانت تملكه كل المقاومة في العام 2000".

وذكر في كلمته أن "الولايات المتحدة وإسرائيل فعلتا كل مابوسعهما على مدى سنوات، والمقاومة كانت تزداد قوة في لبنان والمنطقة".

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