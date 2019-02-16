2019/02/16 | 19:31

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العتبة العباسية ترسل «حوضيات وشاحنات» محملة بكميات كبيرة من المياه إلى بغداد

كربلاء -

كلمة

أعلنت العتبة العباسية عن تسيير قافلة من "الحوضيات

والشاحنات" تحمل كميات كبيرة من المياه لإغاثة الأهالي في قضاء

النهروان ببغداد.

وقالت في بيان تلقى موقع كلمة الإخباري نسخة

منه، اليوم السبت، 16 شباط، 2019 إنه "انطلقت من محافظة كربلاء في

ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، قافلة من الحوضيات والشاحنات،

التابعة لوحدة الإغاثة والدعم، والمحملة بكميات كبيرة من المياه

باتجاه العاصمة بغداد لإغاثة أهالي قضاء النهروان ممن يعانون بسبب

الافتقار الى المياه الصالحة للشرب".

وبحسب البيان فإنه "تم توزيع المياه الصالحة للشرب على المواطنين في

العديد من مناطق النهروان ومنها قرية عشرة والخنساء وحي الرسول

ومعامل الطابوق".

وفي وقت سابق، تمكنت العتبة العباسية من تدارك أزمة تلوث المياه في

البصرة، جنوب العراق، بتكليف من المرجع الأعلى للشيعة، السيد علي

السيستاني.

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