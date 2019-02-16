عطلة رسمية في محافظة واسط

2019/02/16 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، عن تعطيل الدوام

الرسمي للمدارس ليومي الاحد والاثنين المقبلين في

المحافظة.

وذكر بيان لمياحي حصل موقع كلمة الإخباري على نسخة

منه، ان "وجهنا تربية واسط لمنح عموم الملاكات التربوية اجازة ليومي

الاحد والاثنين وتعطيل الدوام الرسمي للمدارس ويستأنف الدوام الرسمي

في الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء الموافق 19/ 2/ 2019".

واضاف ان "ذلك جاء من اجل فسح المجال امام الملاكات التعليمية في

تربية واسط للمطالبة بحقوقهم المشروعة وبناءً على الطلب المقدم من

نقابة المعلمين حول استحصال الموافقات الرسمية للقيام بوقفات جماعية

للملاكات التعليمية في محافظة واسط لإيصال اصواتهم الى الجهات

المعنية لتحقيق جملة من المطالب التي يعتقدون انها تمثل حاجة ملحة

لتلك الشريحة".

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