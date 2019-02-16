قوات الجزيرة والحشد العشائري يحررون 3 مخطوفين في صحراء حديثة

2019/02/16 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم السبت، تحرير ثلاثة اشخاص كانت قد اختطفتهم عصابات داعش الارهابية في الانبار.

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