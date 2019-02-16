تكنولوجيا الحشد الشعبي في مواجهة داعش

2019/02/16 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بالفيديو تسخير التكنولوجيا من قبل الحشد الشعبي لخدمته في محاربة داعش.

وقال مدير الاتصالات في الحشد المهندس هاشم هلال ان “مديرية الاتصالات تعمل على تأمين الاتصال لقاطع عمليات لانبار بدءاً من منطقة الـ160 الى منطقة المرصنات وربطه بالرطبة والقائم بطول 500 كم”، مشيرا الى ان”الاتصالات تعتبر عصب المعركة ومستمرين في العمل طوال اليوم لانجاز هذا الامر”.

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