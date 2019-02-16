2019/02/16 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

توفي آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي السيد داغر الموسوي، السبت، اثر حادث سير مؤسف بين محافظتي البصرة وذي قار.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي السيد داغر الموسوي توفي، مساء اليوم، اثر انقلاب العجلة التي كان يستقلها بين محافظتي البصرة وذي قار.

وأضاف، أن الحادث المؤسف ادى ايضا الى وفاة سائقه.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة آمر اللواء السابع بالحشد الشعبي داغر الموسوي اثر حادث مؤسف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة آمر اللواء السابع بالحشد الشعبي داغر الموسوي اثر حادث مؤسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).