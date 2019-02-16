المحمداوي يدعو الى إضافة مخصصات خطورة لموظفي المهن الصحية ورفع التسكين عن رواتبهم

2019/02/16 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا النائب عن كتلة النهج الوطني ، جمال المحمداوي، الى رفع التسكين عن موظفي المهن الصحية وانصاف هذه الشريحة المهملة وظيفياً اسوة بأقرانهم في باقي الوزارات.

وقال المحمداوي في بيان تلقته وكالة صدى”تعاني هذه الفئة من موظفي وزارة الصحة العراقية من ظلم وتهميش و تجاهل واضح فيما يخص مشكلة التسكين الوظيفي، اذ يسكن الموظف عند الدرجة الرابعة بعد خدمة طويلة في المؤسسات الصحية و يتوقف راتبه عند هذا الحد ولايحق له الترفيع بينما اقرانه في بقية الوزارات يتمتعون بحقوقهم التي اقرها القانون”.

ورفض المحمداوي” اي تمييز بين ملاكات وزارة الصحة، اذ منحت الأطباء والصيادلة مخصصات خطورة بنسبة (100%) بينما الملاكات الصحية والتمريضية تم منحهم مخصصات خطورة (50%) دون وجه حق لاسيما وان جميع الملاكات تتعرض للخطورة نفسها”.

واضاف” نطالب وزارة المالية برفع الحيف عن هذه الشريحة التي تقدم خدمات جليلة للوطن والمواطن وتسهر على ادامة العمل في المؤسسات الصحية “.

وتابع المحمداوي ” ان من الحيف استقطاع جزء من رواتبهم للضمان الصحي في حين انهم لايتمتعون بهذه الخدمة العلاجية “.

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