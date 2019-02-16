ميركل: الاتفاق النووي اتفاق فعال والحفاظ عليه خطوة قيمة

2019/02/16 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على هامش مؤتمر ميونيخ

للأمن، دعمها للاتفاق النووي مع ايران والحفاظ عليه. وصرحت ميركل بأن أوروبا ليس لها أي مصلحة في قطع العلاقات مع روسيا،

كما وصفت إستبعاد روسيا سياسيا، بالأمر الخاطئ، والخطأ الإستراتيجي.من

جهة أخرى، دعت المستشارة الألمانية إلى جهود للحد من التسلح تشمل

الروس والأميركيين والأوروبيين والصينيين، بعد تعليق المعاهدة الروسية

الأميركية لخفض الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

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