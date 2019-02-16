قائد الحرس الثوري: سنثأر لشهدائنا من النظامين السعودي والإماراتي

2019/02/16 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية اللواء محمد علي

جعفري ، أن بلاده ستثأر للشهداء من النظامين السعودي والإماراتي. وأوضح جعفري أن الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة زاهدان مدعومون من قبل

باكستان, مبينا ان الرد على هذه الحادثة سيكون اكثر قوة تجاه

المؤامرات والحكومات الرجعية في المنطقة خاصة السعودية والإمارات

اللتان تقومان بهذه الأعمال بأمر من امريكا والكيان الصهيوني.

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