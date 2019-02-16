البيئة النيابية سنستجوب وزير الصحة بشأن الطمر الأمريكي في هذه المناطق

2019/02/16 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي، السبت، أن مجلس النواب سيستجوب وزير الصحة علاء العلوان بشأن قيام القوات الأمريكية بطمر مخلفاتها الحربية والمشعة في عدد من المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية وبعض مناطق العاصمة بغداد، فيما بين أن القوات الأمريكية ستستغل عدد من المواقع لطمر مخلفتها دون علم الحكومة الاتحادية.[…]

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