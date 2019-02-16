عبد المهدي يزور المعرض الدولي للكتاب ويؤكد : ازدهار معارض الكتب شيء ايجابي ” مصور”

2019/02/16 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس – 16 شباط / فبراير: أاكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، السبت ، ان ” ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات شيء ايجابي والاقبال عليها مفرح ويدل على ان الكتاب لم يمت كما يقال ، والناس غير ملتصقة بمواقع التواصل فقط بل هناك مصادر للعلم والمعرفة والادب تقبل عليها وتتفاعل معها .

جاء ذلك خلال زيارته عصر اليوم المعرض الدولي السنوي للكتاب المقام في بغداد ، حيث تجول في اجنحة دور النشر واطلع على نتاجها العلمي والادبي، كما التقى بعدد من رواد المعرض وحيا المواطنين وأشاد بإقبالهم واسهاماتهم في هذه التظاهرة الثقافية .



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