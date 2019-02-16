الشرطة يزيد رصيد الصدارة عن طريق الميناء في الممتاز

2019/02/16 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

حافظ فريق الشرطة على صدارة دوري الكرة الممتاز بعد الفوز اليوم السبت على الميناء 3- صفر ، في منافسات الجولة 17 بدوري الكرة الممتاز.

الافضلية كانت للشرطة مع بداية الشوط الاول وهدف التقدم عن طريق كرار جاسم عند الدقيقة ١٨، واستمرت سيطرة الشرطة على المجريات ولكن من دون خطورة، مع عجز الميناء في الهجوم،حتى حانت الدقيقة 38 والهدف الثاني للشرطة بواسطة علاء عبد الزهرة ومن ركلة ثابتة بعيدة، لينتهي الشوط الاول بهدفي الشرطة دون رد من الميناء.

الشوط الثاني شهد تحسن اداء الميناء من دون زيادة عددية في الهجوم، لكن الشرطة تمكن عند الدقيقة 62 من زيادة غلة الاهداف بواسطة علاء عبد الزهرة والهدف الثالث، لينتهي اللقاء شرطاوي 3- صفر.

وكانت الجولة نفسها قد شهدت اليوم السبت، فوز الجوية على النفط وامانة بغداد على النجف، وتعادل الكهرباء ونفط الجنوب والطلبة ونفط ميسان، وبفوز الشرطة اليوم اصبح رصيده 40 نقطة، والكرخ ثانيا بـ 36 نقطة، والزوراء ثالثا بـ 35 نقطة.

بغداد اليوم - بغداد

حصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من مجلس القضاء الاعلى، بموجبها تبين ان عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، بشتوان مجيد نادر، فاز بالانتخابات التي جرت اليوم بشكل "غير شرعي".

وبحسب الوثيقة فأن

بغداد اليوم

تمكن فريق الجوية بكرة القدم اليوم السبت، من الفوز على النفط 2-1، وامانة بغداد على النجف 2- صفر،فيما تعادل الطلبة ونفط ميسان،والكهرباء ونفط الجنوب 1-1، في لقاءات الجولة 17 من منافسات دوري الكرة الممتاز.

الطلبة بدا اللقاء مهاجما

بغداد اليوم-متابعة

يواجه برشلونة خطر خسارة ثلاثة لاعبين في مباراة إشبيلية الأسبوع المقبل التي ستقام على ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

وسيخوض برشلونة اليوم السبت مباراة مهمة ضد بلد الوليد ضمن إطار الجولة 24،

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