2019/02/16 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضة

حافظ

فريق الشرطة على صدارة دوري الكرة الممتاز بعد الفوز اليوم السبت على الميناء 3-

صفر ، في منافسات الجولة 17 بدوري الكرة الممتاز.

الافضلية

كانت للشرطة مع بداية الشوط الاول وهدف التقدم عن طريق كرار جاسم عند الدقيقة ١٨، واستمرت سيطرة الشرطة

على المجريات ولكن من دون خطورة، مع عجز الميناء في الهجوم،حتى حانت الدقيقة 38

والهدف الثاني للشرطة بواسطة علاء عبد الزهرة ومن ركلة ثابتة بعيدة، لينتهي الشوط

الاول بهدفي الشرطة دون رد من الميناء.

الشوط

الثاني شهد تحسن اداء الميناء من دون زيادة عددية في الهجوم، لكن الشرطة تمكن عند

الدقيقة 62 من زيادة غلة الاهداف بواسطة علاء عبد الزهرة والهدف الثالث، لينتهي

اللقاء شرطاوي 3- صفر.

وكانت

الجولة نفسها قد شهدت اليوم السبت، فوز الجوية على النفط وامانة بغداد على النجف،

وتعادل الكهرباء ونفط الجنوب والطلبة ونفط ميسان، وبفوز الشرطة اليوم اصبح رصيده

40 نقطة، والكرخ ثانيا بـ 36 نقطة، والزوراء ثالثا بـ 35 نقطة.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يزيد رصيد الصدارة عن طريق الميناء في الممتاز) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يزيد رصيد الصدارة عن طريق الميناء في الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).