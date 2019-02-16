2019/02/16 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن مدير ديوان محافظة البصرة، قاسم الفياض، اليوم السبت، وفاة آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي، داغر الموسوي في حادث سير بعد انقلاب مركبته على الخط السريع بين محافظتي ذي قار والبصرة.

وقال الفياض في تصريحات صحفية, إن “آمر اللواء السابع في

الحشد الشعبي، داغر الموسوي توفي مساء اليوم إثر حادث سير بعد انقلاب مركبته على

الخط السريع بين محافظتي ذي قار والبصرة”.

وأضاف أن “الموسوي توفي بعد نقله لمستشفى الفيحاء وسط

البصرة”، لافتاً إلى أن “الحادث ناتج عن انقلاب عجلته”، دون أن

يضيف تفاصيل أخرى.

ويعد داغر من الشخصيات

العشائرية والسياسية البصرية، التي كان لها دور سياسي كبير في تشكيل الحكومات

المحلية، كما له دور كبير في إنهاء النزاعات العشائرية الدامية التي شهدتها البصرة.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

27

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع قيادي في الحشد الشعبي بحادث سير بين البصرة وذي قار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع قيادي في الحشد الشعبي بحادث سير بين البصرة وذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).