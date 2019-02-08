اخماد حريق بمنطقة العبيدي شرقي بغداد

2019/02/16 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اخمدت فرق الدفاع المدني ، اليوم السبت، حريقا اندلع بمنزل شرقي بغداد، فيما اشارت الى مصرع إمرأة كانت بداخله بعد نقلها الى المستشفى.

وقال مصدر, ان” حريقا اندلع داخل دار في شارع السفير بمنطقة العبيدي شرقي بغداد”، مبينا ان “فرق الدفاع المدني توجهت الى موقع الحادث وباشرت بعمليات الاخماد”.واضاف أن “الفرقة عثرت على امرأة بأنفاسها الأخيرة وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، ولكنها فارقت الحياة هناك”.





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