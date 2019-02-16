هيئة الحشد الشعبي تنعى القائد السيد داغر الموسوي آمر اللواء السابع

2019/02/16 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بقلوب يعتصرها الالم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، تنعى هيئة الحشد الشعبي فقيدها الغالي القائد المجاهد السيد داغر الموسوي آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي الذي وافته المنية مساء اليوم السبت اثر حادث سير مؤسف بين محافظتي البصرة وذي قار.

وبهذه المناسبة الاليمة تتقدم هيئة الحشد الشعبي الى ابطال اللواء السابع وكافة تشكيلات ودوائر الحشد الشعبي وذوي الفقيد بخالص التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى عزوجل ان يسكنه فسيح جناته ويحشره مع اجداده الطيبين الطاهرين ويلهمنا وذويه الصبر والسلوان على فراقه.

لقد كان السيد داغر الموسوي مقاتلاً شجاعاً وقائداً مقداماً شهدت له ساحات المعارك ضد العدو “الداعشي” حيث ترك بصماته في كل معركة انتدبه لها الحشد الشعبي، ولقد فقدنا برحيله قامة جهادية نذرت عمرها للدفاع عن الوطن والمقدسات.

انا لله وانا اليه راجعون

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