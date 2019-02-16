“مهرجان البايسكلات” في بغداد يشجع الفتيات على قيادة الدراجة: “مو عيب”

2019/02/16 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس احتشد المئات من راكبي وراكبات الدراجات الهوائية في العاصمة بغداد، السبت، وجالوا بدراجاتهم في شارع “أبو نؤاس” للتشجيع على ركوب الدراجات. كاميرا “ناس” حضرت الفعالية (16 شباط 2019) التي تنطلق للعام الثاني على التوالي، ونقلت مداخلات مشاركين أكدوا أنها استهدفت تشجيع الفتيات على استخدام الدراجات الهوائية ومحاربة الانطباعات الخاطئة.

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