2019/02/16 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الشرطة تحقق الفوز بثلاثية في مرمى الميناء

16/02/2019 20:15:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/بغداد/م.ا

استعاد فريق الشرطة، نغمة الفوز مجدداً بتغلبه على الميناء بنتيجة 3-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الاسبوع الـ17 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ثلاثية القيثارة الخضراء تكفل بتسجيلها كل من كرار جاسم هدف د (19) وعلاء عبد الزهرة "هدفين" د (38) و د (63)، لتنتهي المواجهة بثلاثية نظيفة.

الفوز عزز صدارة القيثارة برصيد 40 نقطة، بينما توقف رصيد الميناء عند النقطة 17 في المركز 14.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/الشرطة تحقق الفوز بثلاثية في مرمى الميناء) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/الشرطة تحقق الفوز بثلاثية في مرمى الميناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).