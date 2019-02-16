غادة عادل: لهذه الأسباب انفصلت عن مجدي الهواري

2019/02/16 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الفنانة غادة عادل عن أسباب انفصالها عن المخرج والمنتج مجدي الهواري.

وأكدت في تصريحات تليفزيونية أمس الجمعة، أنها تزوجت من مجدي الهواري لأكثر من 20 عاما، فإبنها الأكبر يبلغ من العمر 21 عاما وابنتها تبلغ 20 عاما وأن السبب وراء انفصالهما يعود إلى بعض المشاكل التي ظهرت بينهما خلال زواجهما مما اضطرهما إلى اتخاذ قرار بالابتعاد قائلة: اتفقنا أن احنا هنبقا مرتاحين واحنا أبعد شوية”.

قالت غادل عادل أنه على الرغم من انفصالها عن والد أبنائها الـ5 قبل عام ونصف، إلا أن صداقتهما أصبحت أقوى مما كانا متزوجين.

أما عن الرومانسية في حياتها بعد الانفصال، أشارت غادة عادل إلى أن علاقتها بأبنائها الـ5 تمثل قمة الرومانسية بالنسبة لها كأم عزباء تتفرغ لرعايتهم.

وكان مجدي الهواري وغادة عادل أعلنا طلاقهما في أغسطس 2018، وذلك بعد زواج استمر لأكثر من 20 عاما.

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