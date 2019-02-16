2019/02/16 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عن مقتل وإصابة 15 عسكريا بهجوم إرهابي شمالي سيناء.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان إن الاشتباكات وقعت عندما “قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء”.



وأضاف أن قوة الارتكاز الأمنى قامت “بالتصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها”.

وأضاف أن القوات “تمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين.



ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات (رتب) أخرى، وجار استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 15 عسكريا بهجوم إرهابي شمالي سيناء) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 15 عسكريا بهجوم إرهابي شمالي سيناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).