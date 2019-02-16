الائتلاف السوري المعارض: قمة سوتشي توصل لتفاهم يمنع استهداف إدلب

2019/02/16 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض، ياسر توفيق الفرحان، أن قمة سوتشي التي جمعت بين رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، وتركيا، رجب طيب أردوغان وإيران حسن روحاني، توصلت لتفاهم يمنع استهداف إدلب.وقال الفرحان لشبكة رووداو الإعلامية: " خلال الفترة الماضية وبفضل الضغوط التركية والتفاهمات التي أنجزت مع روسيا استطعنا في سوتشي التوصل لاتفاق أو تفاهم لمنع استهداف إدلب".وأضاف: "النظام يخطط لاجتياح إدلب عسكرياً ونحن ننظر إلى إدلب بمقدار ما نهتم بأربعة ملايين سوري موجودين فيها وإذا ما حصل هجوم ضدها فإنه سيتسبب بكارثة إنسانية بحق المدنيين هناك وسيجبرهم على النزوح إلى مناطق أخرى"، مبيناً: "نحن نريد معالجة هذه المشكلة".وتابع: "البيان الختامي لسوتشي كان واضحاً بمنع استخدام محاربة الإرهاب ذريعة لتغيير التموضعات على الأرض واستهداف المنطقة التي تكتظ بالسكان".ومضى بالقول إن "التفاهمات تأتي ضمن سياق تخفيض التصعيد"، مؤكداً أن "النظام ارتكب خروقات في هذه المنطقة والأمر ينطبق على الميليشيات الإيرانية أيضاً".واحتضنت مدينة سوتشي جنوبي روسيا، أول أمس الخميس، القمة الثلاثية حول سوريا بين بوتين وروحاني وأردوغان، مع التركيز على الوضع في محافظة إدلب شرقي البلاد.

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