2019/02/16 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص عزز فريق الشرطة، صدارته للدوري الممتاز، بتغلبه على الميناء بثلاثة اهداف نظيفة في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي في اطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز لكرة القدم.وافتتح كرار جاسم اهداف فريقه في الدقيقة 19، ثبل ان يتمكن زميله علاء عبد الزهرة من تسجيل ثنائية في الدقيقتين الـ38 والـ63 من عمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يقهر الميناء بثلاثية ويغرد في صدارة الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يقهر الميناء بثلاثية ويغرد في صدارة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).