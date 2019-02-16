امانة بغداد ترفع الصبات الكونكريتية عن سوق عريبة شرق بغداد

2019/02/16 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت امانة بغداد عن رفع الصبات الكونكريتية عن احد أسواق مدينة الصدر المسمى شعبياً بسوق عريبة شرق بغداد من اجل فتح شارع الداخل والمغلق منذ 14 سنة .

الامانة بينت انها “باشرت برفع التجاوزات التي كانت تحتمي بوجود الصبات الكونكريتية من اجل فتح الشارع بالكامل امام حركة السير والمرور والذي اغلق سنة 2004”.





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