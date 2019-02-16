عادل عبد المهدي:ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات ايجابي والاقبال عليها مفرح

2019/02/16 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، أن ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات شيء ايجابي، مشيرا الى أن الاقبال عليها مفرح.

وقال عبد المهدي خلال زيارته للمعرض الدولي للكتاب في بغداد، بحسب بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات شيء ايجابي والاقبال عليها مفرح ويدل على ان الكتاب لم يمت كما يقال”.

وأضاف أن “الناس غير ملتصقة بمواقع التواصل فقط بل هناك مصادر للعلم والمعرفة والادب تقبل عليها وتتفاعل معها”.

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