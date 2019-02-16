الدوري الممتاز.. الشرطة يواصل العزف منفردا بصدارة الفوز

2019/02/16 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل فريق الشرطة عروضه القوية في دوري الكرة الممتاز عقب فوزه الكبير على الميناء بثلاثية نظيفة ،اليوم السبت، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الشعب

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