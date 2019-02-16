الداخلية: دورة تدريبية للفوج الرابع حول تحرير المخطوفين ونصب الكمائن في كربلاء

2019/02/16 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل أكاديمية شرطة كربلاء المقدسة اليوم السبت, بأقامة الدورات التدريبية وضمن توجيهات وزارة الداخلية وقائد شرطة المحافظة في رفع جاهزية منتسبي الشرطة والاستعداد التام لتنفيذ

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