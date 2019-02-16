2019/02/16 | 20:33

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لاول مرة في العلن ..



نتنياهو على طاولة واحدة مع وزراء خليجيين

العالم الاسلامي ايران

لاول مرة في العلن ..



نتنياهو على طاولة واحدة مع وزراء خليجيين

السبت 16 فبراير 2019 - 20:01

لاول مرة في العلن ..



نتنياهو على طاولة واحدة مع وزراء خليجيين

لاول مرة في العلن ..



نتنياهو على طاولة واحدة مع وزراء خليجيين

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