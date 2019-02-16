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عبد المهدي :ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات مؤشر ايجابي

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عبد المهدي :ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات مؤشر ايجابي

السبت 16 فبراير 2019 - 19:25

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أن ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات مؤشر ايجابي، مشيرا الى أن الاقبال عليها مفرح.

وقال عبد المهدي خلال زيارته للمعرض الدولي للكتاب في بغداد، بحسب بيان تلقت "الغدير"نسخة منه، إن "ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات شيء ايجابي والاقبال عليها مفرح ويدل على ان الكتاب لم يمت كما يقال".

وأضاف أن "الناس غير ملتصقة بمواقع التواصل فقط بل هناك مصادر للعلم والمعرفة والادب تقبل عليها وتتفاعل معها".

وانطلقت فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب في (7 شباط 2019) بمشاركة المئات من دور النشر العربية والاجنبية.

انتهى .



م ك

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