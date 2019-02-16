نائب:سيكون هناك دعم لنادي كربلاء

2019/02/16 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد عضو مجلس النواب الدكتور رياض المسعودي فريق نادي كربلاء بكرة القدم وهو يجري وحدته التدريبية في ملعب كربلاءواكد المسعودي خلال زيارته بانه سيكون هناك دعم مادي ومعنوي لنادي كربلاء وهو يواصل استعداداته لخوض غمار تصفيات الدوري التاهيلي للدوري الممتاز.وكان في استقبال النائب رياض المسعودي احمد هدام رئيس الهيئة الادارية لنادي كربلاء واعضاء ادارة النادي والكادر التدريبي لنادي كربلاء.

من جهته اعلن نبيل زكي مدرب نادي كربلاء بان ابواب الفريق ستبقى مفتوحة امام لاعبي المحافظة من خلال الاختبارات والتي ستستمر من اليوم السبت ولغاية يوم الخميس وذلك من اجل اعطاء الفرص الكافية للاعبي المحافظة للانخراط في صفوف الفريق.

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