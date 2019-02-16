2019/02/16 | 20:34

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المانيا تبدي موقفا من ترشيح مسرور بارزاني لرئاسة حكومة اقليم كوردستان

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المانيا تبدي موقفا من ترشيح مسرور بارزاني لرئاسة حكومة اقليم كوردستان

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