الحزب الديمقراطي يسلم التغيير مسودة الاتفاق ومجلس الحركة يجيب غدا

2019/02/16 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتهى اجتماع بين وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وحركة التغيير الذي عقد في مقر الاخيرة في مدينة السليمانية اليوم السبت.

وبحسب المعلومات المتوفرة فان وفد الديمقراطي سلم التغيير مسودة الاتفاق السياسي الثنائي لإدارة دفة الحكم في التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كورستان.

وتفيد المعلومات ان وفد التغيير قد ابدى موقفا ايجابيا تجاه اغلب ما احتوته المسودة من بنود باستثناء بعض منها.

وتشير المعلومات ان المجلس القيادي للحركة سيعقد غدا اجتماعا للرد على المسودة بشكل نهائي.

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