العمليات المشتركة:لم يتم تحديد مكان البغدادي حتى الآن

2019/02/16 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عدم تحديد مكان زعيم تنظيم “داعش” ابو بكر البغدادي حتى الان.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في حديث لـ السومرية نيوز وتابعته وكالة صدى الاعلام، “في حال عثرنا على مكان البغدادي سوف نستهدفه ونقضي عليه”.

واضاف رسول، أنه “لغاية الان لم يتم تحديد مكان البغدادي”.

وكشفت وسائل اعلام روسية، الاحد (10 شباط) عن تفاصيل ما سمتها بـ”مسرحية هوليودية” لاعتقال زعيم تنظيم “داعش” المدعو ابو بكر البغدادي، مشيرة الى أن الاخير “تحت رعاية أمريكية مشددة”، منوهة الى تحضيرات لتحويله إلى “بطل هوليودي”، بحسب وصفها.

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