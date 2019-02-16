وزارة العمل تطلق برامج استثمارية ومنحًا للقروض في نينوى

2019/02/16 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز- نينوى

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم

عبد الزمان الربيعي، اليوم السبت, عن زيادة شمول الرجال والنساء في برنامج الحماية

الاجتماعية وكذلك ذوي الاعاقة، بقروض ستمنح لتمويل المشاريع الصغيرة.

وقال الربيعي في مؤتمر صحفي حضرته

“النور نيوز ” سبق هذه الزيارة اجتماع مع الكوادر المتقدمة في الوزارة ومع

نواب عن نينوى في مجلس للنواب وأعضاء في مجلس المحافظة وناشطين في هذه المحافظة لمعرفة

واقع المحافظة”.

وأضاف ” لدينا قرارات مهمة تتعلق بزيادة

شمول الرجال والنساء في برنامج الحماية الاجتماعية وكذلك بما يتعلق بذوي الاعاقة وفرصة

اوسع لزيادة نسبة المشمولين براتب المعين ، باعتبار ما مرت به المحافظة سواء من ظروف

داعش أو عمليات التحرير”.

وتابع وزير العمل أن ” البرنامج الثاني

يتعلق بقرارات للقضاء على البطالة بشقين، هناك قروض تمنح إلى من يطلب هذا القرض لإنشاء

مشروع صغير، كذلك لدينا فرصة برنامج استثمار بعض من أموال الضمان الاجتماعي لافتتاح

مشروع يخدم المحافظة ويضمن تشغيل عدد كبير من الشباب سواء في بداية الانشاء أو حين

التنفيذ”.

وبشأن ملف أطفال عناصر داعش الذين بقوا

بلا أب، قال الوزير ” الحكومة جادة في حل هذه المشكلة، وهناك اتجاهان، الأول العودة

الطوعية لان أغلبهم يعودون في النسب إلى جنسيات أخرى، الذي ولد في العراق لدينا آليات

إثبات النسب، ولدينا برنامج في هذا الصدد، وتنسيق مباشر مع الامم المتحدة.





وكان الربيعي قد وصل مدينة الموصل اليوم

السبت والتقى محافظ نينوى نوفل العاكوب وقائد العمليات وعدداً من اعضاء حكومتها المحلية

والقادة الامنيين، كما تفقد وزير العمل الجانب الأيمن من مدينة الموصل، للاطلاع على

حجم الاضرار في البنى التحتية لهذا الجانب وتفاقم الازمة الانسانية فيه.

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