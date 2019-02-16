الصحة النيابية تحذر من إغراق العراق بأدوية مميتة بغياب الدور الرقابي للوزارة

2019/02/16 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، السبت، من إغراق السوق العراقية بأدوية مغشوشة ومميتة، مبينة ان الرقابة الصحية على أدوية القطاع الخاص شبه معدومة.وقالت عضو لجنة الصحة منال المسلماوي لـ/المعلوم/ إن “باب الاستيراد للأدوية في العراق مفتوح على مصراعيه للقطاع الخاص ومن جميع الشركات والمناشئ”.وأضافت ان “الأدوية تدخل ومن دون رقيب بعد […]

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