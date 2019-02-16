بشير حداد يشارك في المؤتمر الدولي الأول للإعجاز العلمي في القرآن الكريم

2019/02/16 | 20:47

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بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي في المؤتمر الدولي الأول عن (الإعجاز العلمي في القرآن الكريم)، الذي أقيم في بغداد برعاية السيد رئيس الوزراء وبإشراف رئيس ديوان الوقف السني د.عبداللطيف الهميم، وبحضور عدد من العلماء والشخصيات الدينية والوفود العربية والأزهر الشريف وسفراء الدول العربية والصديقة والسادة المسؤولين في الدولة، وممثلين عن المنظمات الإسلامية، وجمع كبير من المثقفين والصحفيين.





وفي تصريح صحفي واطلعت عليه وكالة صدى, الحداد يشير الى أهمية المؤتمر الذي يبين جلياُ قدسية كتاب الله المنزل على الرسول الأعظم محمد (ص)، والذي هو سراج ينير الكون في كل الأزمان ، يهدي الى الحق والى طريق مستقيم ،وأوضح سيادته بالقول :“لقد تعددت المعجزات في القرآن الكريم، من إعجازٍ بيانيّ، وعلميّ، وتشريعي ، وإعجازٍ غيبي ، والله سبحانه وتعالى تعهّد بحفظه وهذا الكتاب العظيم هو كتاب خالد إلى قيام السّاعة، استودع الله فيه الكثير من الأسرار والمعجزات التي تدلّ على عظمة كلماته وآياته، وأنّ ما أكتشفه العلماء من أسرار الكون وظواهره ومخلوقاته يؤيّد ما جاء به القرآن ويدل على إعجازه العلميّ والظاهري”.

نائب رئيس مجلس النواب ثمّن عالياُ الجهود المبذولة للقائمين على المؤتمر وبارك لهم هذا التجمع العلمي، وأن اقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية و بهذا الحجم الكبير هو مؤشر واضح وإيجابي لتحسن الأوضاع والإستقرار في عموم العراق وبالأخص العاصمة بغداد، وعودتها في الصدارة بين عواصم دول الجوار والعالم، مضيفاُ سيادته بأن عقد الندوات وإقامة المؤتمرات والإستمرار في النشاطات والفعاليات سينعكس إيجابياُ على العملية السياسية وعلى الشارع العراقي وواقع الحياة العامة وهذه المؤشرات وغيرها تهيئ الأرضية الخصبة والأساس الصحيح لكل عمليات التطوير والتقدم في المجالات كافة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.





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