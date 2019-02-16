شرطة كربلاء تعتقل سُرّاق أجانب وتعيد 18 مليون دينار

2019/02/16 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن تمكن مفارز مكافحة الأجرام من إلقاء القبض على سراق من جنسية اجنبية بعد ان قاموا بسرقة 18 مليون دينار عراقي من احد محال الصيرفة داخل مركز المدينة القديم.وذكر بيان أصدره اعلام شرطة كربلاء المقدسة، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "مفارز مكافحة اجرام المخيم التابعة الى قسم مكافحة الإجرام علمت بوجود حادث سرقة لمكتب صيرفه في شارع السدره ضمن قاطع المسؤولية وتم سرقة مبلغ قدرة 18 مليون دينار عراقي اذ تم على الفور تشكيل فريق عمل من قبل مدير مكافحة الاجرام وعدد مِن الضباط والمنتسبين لمعرفة المتهمين وإيصالهم الى العدالة".

واضاف البيان، "باشرت مفارز مكافحة الأجرام بالاطلاع على الحادثة وتبين انه تم كسر اقفال محل الصيرفة بواسطة مقص حديدي من قبل سراق من الجنسية الأجنبية تم التعرف عليهم من خلال كاميرات المراقبة".

ولفت البيان، "بعد جمع المعلومات الكافية باشرت المفارز بتعقب وملاحقة المطلوبين حيث تبين انهم استقلوا احدى الباصات وبعد التدقيق والرجوع الى عائدية العجلة تبين بانها توجهت بمجموعة من زائرين الى مرقد اولاد مسلم بن عقيل (ع) في قضاء المسيب التابع الى محافظة بابل حيث عمل الفريق الأمني وبجهود مكثفة على تنسيق العمل مع شرطة المسيب والتوصل الى المتهمين والقاء القبض عليهم وضبط جميع المبالغ المسروقة وإحالتهم الى الجهات المختصة ذات العلاقة بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

يذكر أن محافظة كربلاء، تعد من المحافظات المستقرة أمنياً، فيما تعتقل القوات الأمنية مطلوبين للقضاء خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من المحافظة.انتهى/س

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