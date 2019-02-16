تحديد مكان البغدادي والقوة الجوية العراقية تتحضر

2019/02/16 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مصدر أمني، أن يكون زعيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي، محاصرا برفقه خمسة من وزرائه بمنطقة صغيرة في المنطقة الحدودية العراقية السورية.وقال المصدر العراقي ان "هناك قوة أميركية تحاصر عناصر داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة".

وأشارت إلى أن القوات العراقية، "تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل، وذلك من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين".

من جهته قال الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح صحفي له اليوم إنه "في حال عثرنا على مكان البغدادي سوف نستهدفه ونقضي عليه".

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد نشرت قبل أيام تقارير عن محاولة انقلاب على البغدادي في آخر جيب لهم في شمالي سوريا، إلا أن محاولة الانقلاب فشلت، وذكرت نقلا عن شهود عيان أنه تمت مشاهدة البغدادي خلال المعارك التي قتل فيها كافة العناصر الذين حاولوا الانقلاب على البغدادي في مواجهات مع حرّاسه الشخصيين.انتهى/س

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