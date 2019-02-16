2019/02/16 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 16 شباط / فبراير: اعلن المتحدث باسم وزارة التربية ، السبت ، ان “اضراب المعلمين عن الدوام الرسمي ليس من شأن وزارة التربية وانما يقع على عاتق نقابة المعلمين والحكومة وان مطالب المعلمين في رفع المستوى المعيشي وتخصيص قطع اراضي من صلاحيات الحكومة”.

واردف المتحدث باسم الوزارة ، فراس محمد،ان “المديريات العامة للتربية في عموم البلاد مرتبطة بمجالس المحافظات، ووزارة التربية ليست معنية بدوام المعلم او غيابة حتى توجه له عقوبة من عدمها”مشيرا الى ، أن “وزارة التربية تقف بالضد من الاضراب وتعطيل الدوام الرسمي ، وتحث على أن تحل هكذا امور بالحوار”.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: إضراب المعلمين ليس من شأننا الحكومة ومجالس المحافظات من يتحملان المسؤولية) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: إضراب المعلمين ليس من شأننا الحكومة ومجالس المحافظات من يتحملان المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).